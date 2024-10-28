Тімоті Шаламе неочікувано програв у конкурсі власних двійників

Захід не минув без казусів, адже втрутилася поліція та оштрафувала організаторів.

Американський актор французького походження Тімоті Шаламе завітав на конкурс власних двійників.

Подія відбулася в Нью-Йорку, про що пише The Guardian. Захід організував YouTube-блогер Ентоні По, а рекламували його на плакатах, що розвішували вулицями міста. Переможцю, який виявиться найбільш схожим на актора, обіцяли виплатити 50 доларів.

Врешті, до парку Washington Square прийшло чимало охочих взяти участь у конкурсі. Конкурсанти навіть одягалися як Віллі Вонка та Пол Атрейдес – персонажі, яких Шаламе грав у фільмах "Вонка" та "Дюна". Деякі учасники конкурсу були настільки схожі на актора, що присутні навіть плутали їх. Врешті, Тімоті Шаламе і сам з'явився на події в супроводі охоронців. Спочатку він приховував обличчя захисною маскою та кепкою, але згодом розкрив свою особистість.

Конкурс двійників Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Щоправда, через декілька хвилин після початку конкурсу втрутилася поліція. Учасників заходу розігнали, а одного з "двійників" Шаламе арештували. Тим часом організатора події оштрафували на 500 доларів за "проведення конкурсу в костюмах без відповідного дозволу".

Утім, захід врешті продовжили. Більшість конкурсантів перейшли до іншого парку. Переможцем став не Тімоті Шаламе, а студент Майлз Мітчелл, якого визнали найбільш схожим на актора.

Переможець конкурсу двійників Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Тим часом в Україні наразі наростає цікавість до іншого конкурсу – "Євробачення-2025". Виявилося, що організатори цьогоріч запровадили нові правила. Вже відомо, з якими змінами зіткнуться майбутні учасники.

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