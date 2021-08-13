Тина Кароль и группа KAZKA выпустили долгожданный дуэт

Артисты записали совместный трек "Зірочка".

Украинская певица Тина Кароль и группа KAZKA представили долгожданный совместный трек под названием "Зірочка".

Это первый трек из украиноязычного альбома дуэтов "Молода кров", выход которого приурочен к 30-летию независимости Украины.

"Эту песню написал Ципердюк, господин Дмитрий. И она звучала в 1998 году в моем городе как самая популярная песня в Ивано-Франковске. Прошло время, я накопила денег и выкупила трек, потому что я верила в него. Верила еще с 98-го года", — рассказала Тина, говорится в "Сніданку з 1+1 ".

Годами Тину Кароль не покидала мысль, чтобы исполнить эту песню, и вот настал ее час. Тина предложила поработать над "Зірочкою" группе KAZKA, ведь они, как никто, по мнению певицы, соответствуют этническому и легкому настроению композиции.

"Она сама первая предложила нам спеть, хотя мы уже собирались силами и хотели первые это сделать. Я как раз хотела делать такую песню, под которую хочется надеть какое-то легкое платье и вот часами танцевать с коктейлем в руке", — прокомментировала солистка KAZKA Александра Зарицкая.

Кроме KAZKA участниками проекта Тины Кароль стали Ivan Navi, Алина Паш, Wellboy, Никита Ломакин, Дима Зезюлин из группы LATEXFAUNA, "СамНаСам". Эти коллаборации должны пополнить каталог украинской музыки современными песнями и открыть новые имена.

Релиз альбома дуэтов "Молода кров" состоится уже совсем скоро — 20 августа.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку