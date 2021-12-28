Тина Кароль призналась, расскажет ли о своем втором замужестве

Артистка поделилась, что уже готова к новым отношениям.

Украинская певица Тина Кароль после смерти мужа, отца ее сына и ее продюсера Евгения Огира в 2013 году о личной жизни ни разу не говорила.

Для звезды эта тема была табу. Но в программе "Звездный путь" Тина поделилась, что уже готова к новым отношениям, однако не стала раскрывать подробностей, свободно ли ее сердце.

"Безусловно, воспоминания, они где-то теряются, но никогда не потеряется то, что есть в сердечной чакре. Готова ли я? Давайте мы оставим эту историю на другой сезон", — заинтриговала Кароль.

В интервью своему другу Даниэлю Салему Тина также рассказала, узнает ли Украина, если певица во второй раз выйдет замуж:

"Нет, это будет секрет", – ответила артистка.

В свою очередь Салем отметил, что Тина не может быть уже замужем, потому что он бы точно об этом знал.

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