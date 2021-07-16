Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен

Тина Кароль продала свой отпечаток пальца за 100 тысяч гривен

Сегодня закончились торги за лот певицы на NFT аукционе.

Сегодня закончились торги на NFT аукционе за уникальный цифровой автограф певицы Тины Кароль — ее отпечаток пальца.

Цифровой отпечаток пальца певицы был продан за 100 тысяч гривен. Имя покупателя не разглашается. Полученные средства Тина Кароль передала на развитие своего музыкального проекта "Молода кров".

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"Молода кров" — будущий украиноязычный альбом Тины Кароль, выход которого приурочен ко Дню Независимости Украины. Это проект национального масштаба, миссия которого открыть для широкой аудитории новые имена, пополнить каталог украинской музыки современными песнями, обратить внимание слушателей на современную украинскую поп-культуру.

"Важно помнить историю и создавать новую. Проект "Молода кров" о музыке и молодых исполнителях, которые будут звучать завтра", — говорит Тина Кароль.

Отметим, что ранее Тина Кароль уже создавала успешные музыкальные проекты для популяризации украинской культуры. Песня "Україна — це ти" была исполнена певицей в коллаборации с участниками проекта "Голос. Діти". Песня включена в школьную программу, а также опубликована в Хрестоматии по украинскому языку для вторых классов школ.

Напомним, не так давно Тина Кароль ошеломила, как едва не отравилась угарным газом на Atlas Weekend. Певица рассказала о сложных моментах на концерте.

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