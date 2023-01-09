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Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1609
Время на прочтение
1 мин
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Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад

Травести-дива Монро / Фото: instagram.com/monritta

Артистка поделилась архивным фото.

Известная украинская травести-дива Монро решила показать, как с годами изменилась ее внешность.

В Facebook знаменитость опубликовала фото, которое было сделано 23 года назад. На снимке Монро позирует перед камерой в красном платье и с белыми вьющимися волосами. Рядом артистка прикрепила фото, уже сделанное в этом году. На снимке заметно, что Монро изменила свой стиль, прическу и значительно похудела.

"Моя первая книга на украинском будет называться "Консервант", — пошутила в посте знаменитость.

Травести-дива Монро 23 года назад и сейчас / © facebook.com/monroe.diva
Травести-дива Монро 23 года назад и сейчас / Фото: facebook.com/monroe.diva

В комментариях под фото подписчики Монро поделились своими впечатлениями от увиденных кадров. Они просто засыпали артистку комплиментами.

  • Как Дженнифер Лопес, только младше
  • Нет, ну можно выдержать! Ведьма. Как это тебе удается с каждым годом выглядеть все лучше и лучше?
  • Как выдержанное вино!

Напомним, ранее травести-дива Монро признавалась, что по документам она до сих пор мужчина и подлежит призыву. Повестку артистка не получала. Но если Монро таки призовут, то в армию ее не возьмут. Знаменитость объяснила почему.

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Дата публикации
Просмотры
1609
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