Травести-дива Монро показала, как выглядела 23 года назад

Артистка поделилась архивным фото.
Известная украинская травести-дива Монро решила показать, как с годами изменилась ее внешность.
В Facebook знаменитость опубликовала фото, которое было сделано 23 года назад. На снимке Монро позирует перед камерой в красном платье и с белыми вьющимися волосами. Рядом артистка прикрепила фото, уже сделанное в этом году. На снимке заметно, что Монро изменила свой стиль, прическу и значительно похудела.
"Моя первая книга на украинском будет называться "Консервант", — пошутила в посте знаменитость.
В комментариях под фото подписчики Монро поделились своими впечатлениями от увиденных кадров. Они просто засыпали артистку комплиментами.
- Как Дженнифер Лопес, только младше
- Нет, ну можно выдержать! Ведьма. Как это тебе удается с каждым годом выглядеть все лучше и лучше?
- Как выдержанное вино!
Напомним, ранее травести-дива Монро признавалась, что по документам она до сих пор мужчина и подлежит призыву. Повестку артистка не получала. Но если Монро таки призовут, то в армию ее не возьмут. Знаменитость объяснила почему.
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