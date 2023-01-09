Травесті-діва Монро показала, який вигляд мала 23 роки тому

Відома українська травесті-діва Монро вирішила показати, як з роками змінилася її зовнішність.

Тож, у Facebook знаменитість опублікувала фото, яке було зроблене 23 роки тому. На знімку Монро позує перед камерою у червоній сукні та з білявим кучерявим волоссям. Поруч артистка прикріпила фото, яке вже було зроблене цього року. На знімку помітно, що Монро змінила свій стиль, зачіску та значно схудла.

"Моя перша книжка українською буде мати назву "Консервант", - пожартувала у дописі знаменитість.

Травесті-діва Монро 23 роки тому і зараз / Фото: facebook.com/monroe.diva

У коментарях під фото підписники Монро поділилися своїми враженнями від побачених кадрів. Вони просто засипали артистку компліментами.

Як Дженіфер Лопес, тільки молодша

Ні, ну можна витримати! Відьма. Як це тобі вдається з кожним роком мати все кращий і кращий вигляд?

Як витримане вино!

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро зізнавалась, що за документами вона досі чоловік і підлягає призову. Повістку артистка не отримувала. Утім, якщо Монро таки призвуть, то до армії її не візьмуть. Знаменитість пояснила чому.

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