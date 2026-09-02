У 50-летнего сына Джона Леннона родился первенец: как выглядит внук легенды The Beatles

Сын Джона Леннона с возлюбленной / © Associated Press

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У сына легенды британской рок-группы The Beatles Джона Леннона и музыканта Йоко Оно родился первенец.

У 50-летнего Шона Леннона и модели Шарлотты Кэмп Мул появился малыш. О пополнении в семье пара объявила в Instagram. В частности, влюбленные опубликовали совместное фото. На снимке были изображены Шарлотта и Шон, которые держали на руках новорожденного сынишку.

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Парочка не стала скрывать его лицо, так что можно полностью заметить, как выглядит малыш. Кроме того, новоиспеченные родители рассекретили имя первенца. Музыкант и модель назвали сына Аврелием.

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«Шарлотта и я создали Человека-Квасолинку! Его зовут Аврелий! Спасибо!» — обратились к подписчикам влюбленные.

Шон Леннон с возлюбленной и сыном

К слову, для Шона Леннона и Шарлотты Кэмп Мул Аврелий стал первенцем. Пара находится в отношениях с 2007 года, но с пополнением в семье они не спешили. Также влюбленные официально не состоят в браке.

Отметим, Шон Леннон — младший сын легендарного музыканта Джона Леннона от Йоко Оно. Также у покойного артиста есть старший сын Джулиан Леннон от первой жены Синтии Пауэлл. С 8 декабря 1980 года Джона Леннона нет в живых. Артиста у его дома застрелил психически нестабильный фанат.

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