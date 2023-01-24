У Илоны Гвоздевой ухудшилось состояние здоровья: "Такой боли я не испытывала никогда"

Хореограф Илона Гвоздева призналась, что состояние ее здоровья значительно ухудшилось. Итак, знаменитость решила немедленно обратиться за консультацией к врачам.

Как призналась звезда в Instagram-stories, она сразу сдала необходимые анализы, сделала доплегографию сосудов шеи и головы и проконсультировалась с невропатологом. Такие меры были необходимы для того, чтобы назначить Илоне лечение. Состояние Гвоздевой ежечасно ухудшалось и необходимо было немедленно действовать.

Илона Гвоздева в больнице / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"Такого у меня еще никогда не было. С каждым часом мое состояние ухудшалось, начало отдавать в челюсть, левое ухо и грудную клетку – это жесть. И слава Богу, что сначала пошла на обследование, а не к массажисту. Такой бы беды наделала", – поделилась Илона.

Илона Гвоздева в больнице / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Танцовщица призналась, что она просквозила мышцы спины. Боль хореографа настолько сильная, что она такого еще никогда не испытывала. В настоящее время Илона лечится.

"Протяжение мышц спины – это реально очень больно. Честно говоря, такое у меня впервые. За всю мою творческую карьеру, сколько я работала, такой боли в спине, уже и в челюсти, ушах и в затылке, я не чувствовала никогда. Очень хорошо, что я сначала пошла на диагностику, консультацию, а уже потом нужно назначать лечение и лечиться. И ни в коем случае нельзя делать массажи, пока неясно, что происходит со спиной", — подчеркнула Илона.

Илона Гвоздева в больнице / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним, на днях хореограф пожаловалась на проблемы со здоровьем. Танцовщица чувствовала покалывание в ключице, из-за чего она не могла нормально пошевелить левой рукой. Впрочем, со временем состояние знаменитости ухудшилось.

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