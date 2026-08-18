У известной украинской певицы обнаружили новообразование в груди: "Ситуация стала хуже, отправили на биопсию"

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

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Известная украинская певица Мика Ньютон, у которой в свое время был рак яичников, рассказала, как у нее обнаружили новообразование в груди.

Исполнительница призналась, что ее состояние здоровья ухудшилось. После отыгранного концерта в Киеве, который был в мае, и съемок интервью у Рамины Эсхакзай, Мика Ньютон вернулась в Лас-Анджелес. В США артистка обратилась к врачам. Ситуация с выявленным новообразованием ухудшилась, поэтому ее отправили на биопсию.

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К счастью, это оказалась не онкология. Однако Мика Ньютон не скрывает, что испытала большой стресс, когда ждала результатов.

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«Анализы у меня хорошие, но нашли новообразование в груди. После съемок интервью я вернулась в Лос-Анджелес и сразу пошла к врачу. Ситуация стала хуже, потому меня отправили на биопсию! Сказать, что я стрессанула, это ничего не сказать… Трудно ментально было ожидать результата, но я счастливчик и все хорошо! Это не рак, поэтому я вернулась назад с концертами!» — поделилась артистка.

Мика Ньютон / © instagram.com/mikanewton

Отметим, в 2019 году у Мики Ньютон обнаружили рак яичников. Артистка немедленно начала лечение, прошла длительный курс химиотерапии и наконец поборола болезнь. С тех пор Мика Ньютон гораздо серьезнее относится к своему здоровью и каждый год обследуется в больнице.

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