Умер известный американский рэпер Аарон Картер

Умер известный американский рэпер, брат солиста культовой группы Backstreet Boys Ника Картера, Аарон Картер.

Музыканта обнаружили мертвым в собственном доме утром 6 ноября. Печальную новость подтвердили представители артиста Hollywood Reporter.

"С большой грустью подтверждаю, что Аарона Картера нашли мертвым в его доме в Калифорнии. Семью уже сообщили, и они вылетели в Лос-Анджелес. Аарон очень много работал до конца своей жизни, чтобы выздороветь, чтобы быть хорошим отцом и искупить свою вину со своей семьей", — сказал представитель рэпера.

Аарон Картер / Фото: Associated Press

Аарон ушел из жизни в возрасте 34 лет. Пока не сообщается, что стало причиной смерти Картера. Известно, что музыкант злоупотреблял наркотиками. В последние годы своей жизни он боролся с зависимостью и постоянно лечился в реабилитационных центрах.

Отметим, Аарон Картер – американский поп-певец и рэпер. Он стал безумно популярен в подростковом возрасте и даже был идолом для американской аудитории. Дебютный альбом звезда выпустил в 1997 году. Музыканту тогда было всего 10 лет.

Напомним, недавно погиб известный американский рэпер Takeoff. Его застрелили в клубе во время игры в кости.

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