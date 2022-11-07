Помер відомий американський репер Аарон Картер

Помер відомий американський репер, брат соліста культового гурту Backstreet Boys Ніка Картера, Аарон Картер.

Музиканта знайшли мертвим у власному будинку вранці 6 листопада. Сумну новину підтвердили представники артиста виданню Hollywood Reporter.

"З великим сумом підтверджую, що Аарона Картера знайшли мертвим у його будинку в Каліфорнії. Сім'ю вже повідомили, і вони вилетіли до Лос-Анджелеса. Аарон дуже багато працював до кінця свого життя, щоб одужати, щоб бути добрим батьком і спокутувати свою провину зі своєю родиною", - сказав представник репера.

Аарон Картер / Фото: Associated Press

Аарон пішов з життя у віці 34 роки. Наразі не повідомляється, що стало причиною смерті Картера. Відомо, що музикант зловживав наркотиками. Останні роки свого життя він боровся із залежність та постійно лікувався у реабілітаційних центрах.

Зазначимо, Аарон Картер – американський попспівак та репер. Він став шалено популярним у підлітковому віці та навіть був ідолом для американської аудиторії. Дебютний альбом зірка випустив 1997 року. Музиканту тоді було лише 10 років.

Нагадаємо, нещодавно загинув відомий американський репер Takeoff. Його застрелили у клубі під час гри у кості.

Читайте також: