В дом Жени Яновича попал вражеский дрон: ведущий находился в этот момент внутри

Женя Янович

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В дом, где живет украинский ведущий Женя Янович, попал вражеский ударный дрон "Шахед".

Произошло это в ночь на 25 мая в Киеве. Шоумен живет в многоквартирном доме. Когда воздушная тревога из-за вражеских беспилотников, Женя Янович прячется в подъезде рядом с лифтами, ведь там его защищают сразу четыре стены. На YouTube-канале активиста Сергея Стерненко ведущий рассказал, что в ночь на 25 мая слышал, как приближается "Шахед", затем он попал в дом, после чего сдетонировал. Взрыв произошел на первых этажах. Женя Янович говорит, что, к счастью, все остались живы, однако есть раненые.

"Я такую локацию выбрал для жизни, где бывает время от времени шумно. И вот так случилось, что прямо в дом, где я живу, но на первые этажи снизу - упал дрон. Просто сдетонировал. Я слышал, как он, жужжит, ускоряется и пикирует", - поделился шоумен.

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Женя Янович на фоне поврежденного дома

Женя Янович после этого сразу спустился в укрытие. Ведущий говорит, что когда проходил, то видел много дыма, однако масштабов разрушений не смог разглядеть. На утро уставший шоумен заснул. Когда Женя Янович проснулся, что получил множество сообщений от близких, которые волновались за его состояние. Поэтому, шоумен говорит, если где-то рядом есть прилет, то стоит сразу отписать родным, что все хорошо, чтобы те не переживали.

"Обычно, когда "Шахеды", я иду к лифтам, потому что там по четыре стены с каждой стороны. Бахнуло, я спустился, там было очень много дыма. Было очень много народу, это выглядит ужасно со стороны. Я не видел масштаба, потому что ночь. Я сразу в укрытие. А утром я просто заснул. Просыпаюсь от того, что у меня неизвестно сколько пропущенных и всего остального. Так, если где-то рядом с вами прилетает, напишите знакомым, что с вами все окей", - добавил ведущий.

Напомним, актриса Екатерина Кузнецова в ночь на 24 мая тоже оказалась в эпицентре взрывов. Осколки от вражеского снаряда повредили дом родителей артистки.