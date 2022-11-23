В Сети обнародовали редкие кадры Сергея Притулы с первой женой

В коротком ролике показали разные архивные кадры, в том числе и со свадьбы и венчания.
В Сети обнародовали архивные снимки волонтера и шоумена Сергея Притулы с первой женой.
В частности, первый брак у экс-ведущего был с Юлией Андрийчук. Они познакомились в 2007 году в родном городе шоумена – Тернополе. Через год влюбленные сыграли свадьбу.
В TikTok пользователи вспомнили брак Сергея и Юлии и решили показать их общие фотографии. На коротком видео были фото со свадьбы, с венчания, с разных прогулок и вечеринок.
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Отметим, брак пары не выдержал проверку на крепость, и они развелись. Как ранее рассказывал Притула, между ними возникли недоразумения. Они не смогли решить проблему, поэтому решили, что им лучше будет развестись.
От первого брака у Сергея Притулы есть 14-летний сын Дмитрий.
Второй супругой Сергея Притулы стала Екатерина Сопельник. Пара женилась летом 2015 года. Екатерина 2017 родила Сергею дочь Соломию, а в 2021 — Стефанию.
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