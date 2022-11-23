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В Сети обнародовали редкие кадры Сергея Притулы с первой женой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1062
Время на прочтение
2 мин
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В Сети обнародовали редкие кадры Сергея Притулы с первой женой

Сергей Притула / Фото: facebook.com

В коротком ролике показали разные архивные кадры, в том числе и со свадьбы и венчания.

В Сети обнародовали архивные снимки волонтера и шоумена Сергея Притулы с первой женой.

В частности, первый брак у экс-ведущего был с Юлией Андрийчук. Они познакомились в 2007 году в родном городе шоумена – Тернополе. Через год влюбленные сыграли свадьбу.

В TikTok пользователи вспомнили брак Сергея и Юлии и решили показать их общие фотографии. На коротком видео были фото со свадьбы, с венчания, с разных прогулок и вечеринок.

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Отметим, брак пары не выдержал проверку на крепость, и они развелись. Как ранее рассказывал Притула, между ними возникли недоразумения. Они не смогли решить проблему, поэтому решили, что им лучше будет развестись.

От первого брака у Сергея Притулы есть 14-летний сын Дмитрий.

Сын Сергея Притулы / © facebook.com/myuslya
Сын Сергея Притулы / Фото: facebook.com/myuslya

Второй супругой Сергея Притулы стала Екатерина Сопельник. Пара женилась летом 2015 года. Екатерина 2017 родила Сергею дочь Соломию, а в 2021 — Стефанию.

Сергей Притула с женой / © instagram.com/kateryna_pry
Сергей Притула с женой / Фото: instagram.com/kateryna_pry

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Дата публикации
Просмотры
1062
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