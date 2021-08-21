В Сети появилось редкое фото 14-летней Тины Кароль

На фотографии будущую звезду снято на фестивале "Черноморские игры".

В Сети появилось редкое фото украинской певицы Тины Кароль, когда она была еще совсем юной.

Так, на фотографии, которую разместили на странице официального фан-клуба знаменитости в Instagram, будущая звезда появилась 14-летняя на фестивале "Черноморские игры". На нем Тина позировала, сидя на стуле в черном мини-платье и с собранными волосами.

Тина Кароль в 14 лет / instagram.com/_fantina

В посте фанаты исполнительницы решили вспомнить интервью "КП", где Кароль рассказала, что именно с этого фестиваля началась ее карьера. Тогда, в 1999 году, Тина заняла третье место и очень расстроилась. Впрочем, слова мамы дали толчок двигаться дальше.

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"В тот момент, когда я рыдала за кулисами, мама строго мне сказала: "Нечего плакать, определяйся: или ты серьезно дальше занимаешься музыкой, или все бросаешь. Я все взвесила — и на следующий год отправилась поступать в Киевское музучилище... " - говорится в сообщении.

Напомним, на днях Тина Кароль в голубом костюме с министром Ткаченко представила проект "Молодая кровь". Проект создали при информационной поддержке Министерства культуры.

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