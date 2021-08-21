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Вблизи Полтавы автомобиль сбил опрометчивых велосипедистов: женщина погибла

Вблизи Полтавы автомобиль сбил опрометчивых велосипедистов: женщина погибла

ГУ Национальной полиции в Полтавской области

Женщина умерла на месте, а мужчина получил травмы.

На автодороге "Полтава — Александрия", вблизи села Мачехи Полтавского района, водитель сбил велосипедистов.

Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

Следственно-оперативная группа полиции на месте происшествия установила, что водитель автомобиля Mercedes BENZ наехал на двух человек, которые с велосипедами в руках переходили проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП женщина от полученных травм погибла на месте. Мужчину, который вместе с ней переходил автомобильную дорогу, осмотрели медики — в госпитализации не нуждается.

© ГУ Национальной полиции в Полтавской области
ГУ Национальной полиции в Полтавской области

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что в Одессе на улице Маршала Малиновского водитель грузовика наехал на женщину, которая переходила дорогу.

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