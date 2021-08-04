Вера Брежнева шокировала взрослым видом 11-летней дочери

Сара заметно подросла.

Певица Вера Брежнева, которая недавно выпустила яркий клип на трек "Розовый дым", похвасталась подрослой дочерью Сарой.

Сейчас младшая дочь артистки отдыхает в Греции, о чем Брежнева рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Знаменитость разместила снимки с девочкой, которая находится на острове Миконос. На фотографии Сара позирует вместе с известным турецким шеф-поваром Нусрет Гекче.

Дочь Веры Брежневой Сара и Нусрет Гьокче / instagram.com/sarahvv12s

"Скучаю по своим девочкам, особенно по младшей", — подписала фото звездная мама.

Дочь Веры Брежневой Сара и Нусрет Гьокче / instagram.com/sarahvv12s

В свою очередь, фаны Брежневой отметили, что Сара заметно подросла и на самом деле не выглядит 11-летней девочкой.

Ничего себе, как взросло выглядит Сара!

Как выросла ваша дочь! Стала похожей на вас — красавица!

Честно говоря, Сара выглядит на 16 а то и больше лет

Напомним, недавно Вера Брежнева очаровала снимком, который стоит на заставке ее телефона. Так, на первом черно-белом снимке изображены ее дочери Соня и Сара, которые позируют, обнимая друг друга. Именно эта фотография, по словам Веры, стоит на заставке ее телефона.

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