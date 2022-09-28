Вера Кекелия поделилась опытом родов в Грузии и с какими проблемами столкнулась

Ведущая программы "ЖВЛ" и звезда "Женского Квартала" Вера Кекелия два месяца назад во второй раз стала мамой.

Второй сын Веры Кекелии и ее мужа Романа Дуды появился на свет в Грузии, куда артистка уехала два месяца назад, говорится в "Сніданку з 1+1".

В Тбилиси знаменитость эмигрировала временно вместе с двухлетним сыном Иваном и родителями, жившими в Харькове, — семья убегала от войны. А главное, чтобы в безопасности появился на свет сын Матвей.

Вера Кекелия два месяца назад стала мамой во второй раз / Фото: instagram.com/kekeliavera

"У меня были общие условия для рождения. Дело в том, что если ты приехал в феврале или в марте в Грузию, то ты имеешь право получить какие-то скидки. Здесь государство такое, что они очень любят детей. Поэтому к рождению детей очень ответственно относятся. Я могу сказать, что мой опыт рождения в Грузии, в Тбилиси, очень положительный. Очень классный врач, вся бригада классная", — рассказала Кекелия.

Как зарегистрировать новорожденных украинцев за границей: опыт Веры Кекелии

Матвею уже два месяца, семья уже готова возвращаться домой, но оформление документов – дело кропотливое. Регистрировали новорожденного сына Веры через частный роддом, ей нужно было забрать документы в местной юстиции, перевести на английский и заверить нотариусом.

Сложнее всего оказалось впереди – процесс получения документов в украинском посольстве.

"Когда я пришла в посольство Украины в Грузии, мне нужно было подтвердить, что Матвей гражданин Украины, рожденный в Грузии. И вот этот документ мы ждали месяц в Грузии. И после того, как у вас есть эта бумажка, вы уже можете становиться в очередь на получение паспорта, но в настоящее время очередь уже закрыта до декабря этого года", — поделилась Кекелия.

Вера Кекелия два месяца назад вторично стала мамой / Фото: instagram.com/kekeliavera

Чтобы не ждать паспорта Матвея полгода, Вера использовала более простой вариант – внесла данные новорожденного сына в свой паспорт, однако без отдельного паспорта на ребенка сложнее будет вернуться домой.

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