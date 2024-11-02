Виктор Павлик рассказал об общении с дочерью от экс-жены и о ее разводе

Украинский певец Виктор Павлик высказался об общении с дочерью от экс-жены и раскрыл подробности ее личной жизни.

По словам артиста, Кристина живет в Ровно. Женщина воспитывает сына Вадима. С отцом своего ребенка Кристина развелась. Впрочем, певец уверяет, что в личной жизни у его дочери все хорошо, ведь она сейчас находится в отношениях.

"Кристина живет в Ровно, воспитывает сына Вадима. Вадику уже более 10 лет, даже точно не знаю сколько, 11-12, что-то такое. Воспитывает сына, она разведена, сын с ней. Где ее бывший муж Юра — я не знаю. Знаю только, что он ей квартиру оставил. Она живет в этой квартире, которую ей оставил мужчина. Она встречается с каким-то молодым человеком, у нее все хорошо. Даже какую-то машину себе купили", - рассказал исполнитель на YouTube-канале "Rostyslove Production".

Виктор Павлик с дочерью Кристиной и внуком / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик признается, что слишком откровенного общения между ними нет. Впрочем, они звонят друг другу, интересуются делами и состоянием здоровья. Также артист говорит, что в случае необходимости помогает Кристине финансово.

"Где она работает? Мне кажется, что она сейчас просто не работает. Я ее не спрашиваю, она мне ничего не говорит. Мы только так: "Привет, доченька, привет, папа, как дела? Живые, здоровые, как здоровье, все хорошо?". Если надо, порой помогаю финансово. А так – все хорошо", — добавил артист.

Дочь Виктора Павлика / Фото: instagram.com/miss_chris_rv

Напомним, ранее Виктор Павлик рассказал, как его 40-летний сын во время войны выехал из Украины в США. Также исполнитель поделился, каким бизнесом Александр занялся за границей.

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