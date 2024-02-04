Виктор Павлик восхитил кадрами со своей 83-летней мамой

Украинский певец Виктор Павлик восхитил кадрами со своей мамой Александрой Григорьевной.

Так, в своем фотоблоге артист поделился с поклонниками несколькими фотографиями, на которых изображен вместе с близким человеком. К слову, Виктор с женой, 29-летней блогершей Екатериной Репьяховой, приехали в Теребовлю, что в Тернопольской области.

На серии кадров Виктор нежно целует свою маму. А потом они с Александрой Григорьевной сфотографировались в ее доме. К слову, все в родительском доме знаменитости украшено его портретами и памятными вещами.

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Виктор Павлик с мамой / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Навестил мамулю", - нежно подписал кадры певец.

В свою очередь, поклонники Виктора Павлика обратили внимание на сильное сходство сына и мамы и пожелали Александре Григорьевне здоровье:

Какое счастье иметь здоровую мамочку!

Здоровье мамочки

Ну очень похожи

Здоровье маме и долгих лет!

Напомним, что недавно двухлетний сын Виктора Павлика Михаил также навещал бабушку Александру. Жена Павлика поделилась трогательными кадрами общения бабушки с внуком и показала ее подарок для него.

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