Виктор Павлик восхитил кадрами со своей 83-летней мамой

Артист приехал навестить родного человека с женой.
Украинский певец Виктор Павлик восхитил кадрами со своей мамой Александрой Григорьевной.
Так, в своем фотоблоге артист поделился с поклонниками несколькими фотографиями, на которых изображен вместе с близким человеком. К слову, Виктор с женой, 29-летней блогершей Екатериной Репьяховой, приехали в Теребовлю, что в Тернопольской области.
На серии кадров Виктор нежно целует свою маму. А потом они с Александрой Григорьевной сфотографировались в ее доме. К слову, все в родительском доме знаменитости украшено его портретами и памятными вещами.
"Навестил мамулю", - нежно подписал кадры певец.
В свою очередь, поклонники Виктора Павлика обратили внимание на сильное сходство сына и мамы и пожелали Александре Григорьевне здоровье:
- Какое счастье иметь здоровую мамочку!
- Здоровье мамочки
- Ну очень похожи
- Здоровье маме и долгих лет!
Напомним, что недавно двухлетний сын Виктора Павлика Михаил также навещал бабушку Александру. Жена Павлика поделилась трогательными кадрами общения бабушки с внуком и показала ее подарок для него.
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