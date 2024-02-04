Віктор Павлік замилував кадрами зі своєю 83-річною мамою

Український співак Віктор Павлік замилував кадрами зі своєю мамою Олександрою Григорівною.

Так, у своєму фотоблогу артист поділився з прихильниками декількома світлинами, на яких зображений разом із близькою людиною. До слова, Віктор з дружиною, 29-річною блогеркою Катериною Реп'яховою, приїхали до Теребовлі, що в Тернопільській області.

На серії кадрів Віктор ніжно цілує та обіймає свою маму. А потім вони з Олександрою Григорівною сфотографувалися у її хатині. До слова, все довкола у батьківському домі знаменитості прикрашено його портретами та пам'ятними речима.

Віктор Павлік з мамою / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік з мамою / Фото: instagram.com/viktorpavlik

Віктор Павлік з мамою / Фото: instagram.com/viktorpavlik

"Провідав мамулю", - ніжно підписав кадри співак.

Своєю чергою, шанувальники Віктора Павліка звернули увагу на неабияку схожість сина й мами й побажали Олександрі Григорівні здоров'я:

Яке щастя мати здорову матусю!

Здоров'я мамусі

Ну дуже схожі

Здоров'я мамі і довгих літ!

Нагадаємо, що нещодавно дворічний син Віктора Павліка Михась також навідував бабусю Олександру. Дружина Павліка поділилася зворушливими кадрами спілкування бабусі з онуком і показала її подарунок для нього.

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