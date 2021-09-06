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Виктория Бекхэм показала обнаженные упругие ягодицы мужа Дэвида

Виктория Бекхэм показала обнаженные упругие ягодицы мужа Дэвида

Виктория Бекхэм / instagram.com/victoriabeckham

Звезда оригинальным способом поздравила поклонников с выходными.

Экс-Spice Girls, дизайнер Виктория Бекхэм поделилась с поклонниками очень личным кадром.

Так, на странице в Instagram знаменитость запостила фотографию своего мужа Дэвида Бекхэма, где он изображен в кристально чистом бассейне с приспущенными плавками. Таким образом возлюбленный Виктории продемонстрировал всем свои аппетитные упругие обнаженные ягодицы.

Интересно, что этим снимком Виктория поздравила поклонников с воскресеньем. "Счастливого воскресенья, добро пожаловать!" — написала экс-Spice Girls.

Дэвид Бекхэм / © instagram.com/victoriabeckham
Дэвид Бекхэм / instagram.com/victoriabeckham

Поклонники от увиденного просто начали сыпать комментариями:

  • Это полнолуние сегодня!
  • Это самый невероятный акт щедрости, который я когда-либо видел
  • Агент Victoria Provacateur

Отметим, что Дэвид и Виктория Бекхэмы женаты 22 года. Они воспитывают четырех совместных детей — 22-летнего Бруклина, 19-летнего Ромео, 16-летнего Круза и 10-летнюю Харпер.

Кстати, не так давно супруги отпраздновали годовщину свадьбы. За 22-летний период отношений паре неоднократно приходилось преодолевать трудности. Подробнее об этом — читайте в материале.

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