Вікторія Бекхем показала оголені пружні сідниці чоловіка Девіда

Зірка в оригінальний спосіб привітала фанів з вихідними.
ЕксSpice Girls, дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася з прихильниками дуже особистим кадром.
Так, на сторінці в Instagram знаменитість запостила фотографію свого чоловіка Девіда Бекхема, де він зображений у кришталево чистому басейні з приспущеними плавками. Таким чином коханий Вікторії продемонстрував всім свої апетитні пружні оголені сідниці.
Цікаво, що цим знімком Вікторія привітала фанів з неділею. "Щасливої неділі, ласкаво просимо!" – написала ексSpice Girls.
Шанувальники від побаченого просто почали блищати порівняннями:
- Це повня сьогодні!
- Це найбільш неймовірний акт щедрості, який я коли-небудь бачив
- Агент Victoria Provacateur
Зазначимо, що Девід та Вікторія Бекхеми одружені 22 роки. Вони виховують чотирьох спільних дітей – 22-річного Брукліна, 19-річного Ромео, 16-річного Круза і 10-річну Харпер.
До речі, не так давно подружжя відсвяткувало річницю шлюбу. За 22-річний період стосунків парі неодноразово доводилося долати труднощі. Детальніше про це – читайте у матеріалі.