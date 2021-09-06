Вікторія Бекхем показала оголені пружні сідниці чоловіка Девіда

Зірка в оригінальний спосіб привітала фанів з вихідними.

ЕксSpice Girls, дизайнерка Вікторія Бекхем поділилася з прихильниками дуже особистим кадром.

Так, на сторінці в Instagram знаменитість запостила фотографію свого чоловіка Девіда Бекхема, де він зображений у кришталево чистому басейні з приспущеними плавками. Таким чином коханий Вікторії продемонстрував всім свої апетитні пружні оголені сідниці.

Цікаво, що цим знімком Вікторія привітала фанів з неділею. "Щасливої неділі, ласкаво просимо!" – написала ексSpice Girls.

Девід Бекхем / instagram.com/victoriabeckham

Шанувальники від побаченого просто почали блищати порівняннями:

Це повня сьогодні!

Це найбільш неймовірний акт щедрості, який я коли-небудь бачив

Агент Victoria Provacateur

Зазначимо, що Девід та Вікторія Бекхеми одружені 22 роки. Вони виховують чотирьох спільних дітей – 22-річного Брукліна, 19-річного Ромео, 16-річного Круза і 10-річну Харпер.

До речі, не так давно подружжя відсвяткувало річницю шлюбу. За 22-річний період стосунків парі неодноразово доводилося долати труднощі. Детальніше про це – читайте у матеріалі.

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