Владимир Дантес познакомил Дашу Кацурину со своей мамой

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес продолжает делиться с поклонниками, как проводит время со своей новой избранницей, ресторатором Дашей Кацуриной.

Совсем недавно Даша Кацурина сопровождала Владимира Дантеса в его концертном европейском туре.

Сейчас шоумен находится в Украине, куда из Европы приехал вместе с Дашей, которая сейчас с детьми проживает в Польше. А сегодня Дантес в сторис своей страницы в Instagram поделился, куда они с Кацуриной отправились, как только приехали в Киев.

Так, Владимир решился познакомить Дашу со своей мамой Марией Алексеевной. В фотоблоге он разместил короткий ролик, где видно, как они с Кацуриной сидят у мамы на кухне, пьют чай и едят вкусности.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

В видео Дантес шутит над мамой, которая не хочет показывать лицо: "Мама, покажи еще раз рабочую сторону пожалуйста". В свою очередь Мария Алексеевна подходит к балкону и позирует, стоя к сыну спиной.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, что после развода с Надей Дорофеевой Дантесу начали приписывать роман с Дашей Кацуриной – экс-супругой нынешнего бойфренда Дорофеевой.

Даша и Вова долго не комментировали свои отношения, но и не скрывали, что проводят время вместе. Но недавно Вова и Даша подтвердили свой роман и признались друг другу в любви.

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