Володимир Дантес познайомив Дашу Кацуріну зі своєю мамою

Український співак і шоумен Володимир Дантес продовжує ділитися з шанувальниками, як проводить час зі своєю новою обраницею, рестораторкою Дашою Кацуріною.

Зовсім нещодавно Даша Кацуріна супроводжувала Володимира Дантеса у його концертному європейському турі.

Наразі шоумен перебуває в Україні, куди з Європи приїхав разом з Дашею, яка зараз з дітьми мешкає в Польщі. А сьогодні Дантес у сторіз своєї сторінки в Instagram поділився, куди вони з Кацуріною вирушили, щойно приїхавши до Києва.

Так, Володимир наважився познайомити Дашу зі своєю мамою Марією Олексіївною. У фотоблогу він розмістив короткий ролик, де видно, як вони з Кацуріною сидять у мами на кухні, п'ють чай і їдять смаколики.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

У відео Дантес жартує над мамою, яка не хоче показувати обличчя: "Мамо, покажи ще раз робочий бік будь ласка". Своєю чергою, Марія Олексіївна підходить до балкона і позує, стоячи до сина спиною.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Нагадаємо, що після розлучення з Надею Дорофєєвою Дантесу почали приписувати роман з Дашею Кацуріною – ексдружиною нинішнього бойфренда Дорофєєвої.

Даша і Вова тривалий час не коментували свої стосунки, але й не приховували, що проводять час разом. Та нещодавно Вова та Даша підтвердили свій роман та зізналися одне одному у коханні.

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