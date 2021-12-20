Владимир Остапчук показал, как проводит время с детьми от экс-жены

Владимир Остапчук показал, как проводит время с детьми от экс-жены

Звезда показал милое видео.

Украинский шоумен Владимир Остапчук долго не мог найти общий язык со своей экс-женой Еленой Войченко касательно детей.

Впрочем, женщина наконец-то разрешает ему видеться с сыном и дочерью. В своем Instagram звезда показал видео, как гуляет со своими детьми: Эмилией и Эваном-Александром.

В частности, семейство Остапчуков гуляло по зимнему Киеву. Они лепили снежную бабу, радовались снегу и весело проводили время.

"Кратко о настоящей зиме", — поделился знаменитость.

Отметим, что ранее экс-жена Остапчука Елена Войченко была против того, чтобы шоумен принимал хоть какое-нибудь участие в воспитании детей. Однако, похоже, бывшие нашли компромисс. Владимир все чаще видится с сыном и дочерью. Правда, Елена до сих пор не разрешает детям ходить к отцу домой, а тем более оставаться там с ночевкой.

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