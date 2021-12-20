Володимир Остапчук показав, як проводить час з дітьми від ексдружини

Володимир Остапчук показав, як проводить час з дітьми від ексдружини

Зірка показав миле відео.

Український шоумен Володимир Остапчук довго не міг порозумітися зі своєю ексдружиною Оленою Войченко щодо дітей.

Втім, жінка нарешті дозволяє йому бачитися з сином та донькою. Так, у своєму Instagram зірка показав відео, як гуляє зі своїми дітлахами: Емілією та Еваном-Олександром.

Зокрема, сімейство Остапчуків гуляло зимовим Києвом. Так, вони ліпили снігову бабу, тішилися снігу та весело проводили час.

"Коротко про справжню зиму", - поділився знаменитість.

Зазначимо, що раніше ексдружина Остапчука Олена Войченко була проти того, аби шоумен приймав бодай якусь участь у вихованні дітей. Однак, схоже, колишні таки знайшли компроміс. Володимир все частіше бачиться з сином та донькою. Щоправда, Олена досі не дозволяє дітям ходити до батька додому, а тим більше залишатися там з ночівлею.

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