Владимир Остапчук показал утренние танцы с женой в мини-халатике

Пара порадовала поклонников забавным видео.
Украинский ведущий Владимир Остапчук, который на днях рассекретил свой самый большой гонорар, с самого утра поднял настроение поклонникам.
На странице в Instagram знаменитость разместил видео, на котором демонстрирует утренние танцы с женой Кристиной. В ролике супруги танцуют под энергичную композицию. Владимир предстает в белых шортах и футболке, Кристина изображена в черном мини-халатике.
Поклонники пары признались, что они подняли им настроение и зарядили позитивом на целый день:
- Если начинать утро, то только так! Отлично!
- Кристина как перышко, ножки у нее — одно заглядение!
- Концовка — огонь!
Отметим, что жена Владимира Остапчука обожает танцевать. Так, недавно Кристина слилась в страстной румбе с известным танцором и своим другом, победителем "Танцев со звездами-2017" Игорем Кузьменко.