Владимир Остапчук показал утренние танцы с женой в мини-халатике

Владимир Остапчук показал утренние танцы с женой в мини-халатике

Пара порадовала поклонников забавным видео.

Украинский ведущий Владимир Остапчук, который на днях рассекретил свой самый большой гонорар, с самого утра поднял настроение поклонникам.

На странице в Instagram знаменитость разместил видео, на котором демонстрирует утренние танцы с женой Кристиной. В ролике супруги танцуют под энергичную композицию. Владимир предстает в белых шортах и футболке, Кристина изображена в черном мини-халатике.

Поклонники пары признались, что они подняли им настроение и зарядили позитивом на целый день:

Если начинать утро, то только так! Отлично!

Кристина как перышко, ножки у нее — одно заглядение!

Концовка — огонь!

Отметим, что жена Владимира Остапчука обожает танцевать. Так, недавно Кристина слилась в страстной румбе с известным танцором и своим другом, победителем "Танцев со звездами-2017" Игорем Кузьменко.

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