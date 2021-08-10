Зеленский посетил остров Змеиный: что президент там делал

Президент увидел, как военные на земле освобождают населенные пункты.

Масштабные учения, в которых принимают участие все виды и рода войск, продолжаются на Николаевщине. На полигоне Широкий лан украинские армейцы отрабатывают отражение воздушных атак, а на земле освобождения населенных пунктов. Все это демонстрировали и президенту.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 августа.

После учений Владимир Зеленский на острове Змеиный представил новых командующих в Вооруженных Силах Украины. Воздушные войска отныне возглавляет генерал-майор Николай Олещук, а Десантно-штурмовые силы — полковник Максим Миргородский.

Он, как отметил президент, является первым участником войны, который стал полным рыцарем ордена Богдана Хмельницкого. Кроме того, глава государства изменил оперативное командование. Среди них, "Юг" возглавил Герой Украины Андрей Ковальчук. Он в 2014-м возглавлял восьмидесятую бригаду, которая держала оборону в Луганском аэропорту. Оперативным командованием "Восток" теперь руководит Олег Микац. В 2014-м он руководил обороной, в том числе и Донецкого аэропорта.

"Все они имеют боевой опыт. Я уверен, что каждый из этих уважаемых, почетных, боевых офицеров, сделает все, что зависит от каждого из них для защиты нашей Родины", — подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что за прошедшие сутки зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня.

Новости Украины: Зеленский на острове Змеиный представил новых командующих в ВСУ

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