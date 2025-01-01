Юрий Горбунов неожиданно заговорил о планах пополнения в семье

Ведущий признался, рассматривает ли вариант усыновления.
Украинский ведущий и один из продюсеров фильма "Потяг у 31 грудня" Юрий Горбунов поделился своими планами пополнения в семье.
В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Горбунов заявил, что в будущем не исключает рождение в семье еще одного ребенка. По словам продюсера, если так распорядится сама судьба, то они с женой Екатериной Осадчей будут с радостью воспитывать еще одного третьего общего малыша.
"Если так сложится история и против этого не будут небеса, то да", — заинтриговал звезда.
Кроме того, Юрий заговорил об усыновлении. Знаменитость говорит, что уверенности о готовности к этому ни у него, ни у Екатерины пока нет. Поэтому они сомневаются, смогут ли взять на себя всю ту ответственность за усыновленного малыша. В итоге, звездные супруги пока откладывают этот вопрос, лишь время от времени обсуждая его.
"Мы проговариваем ее (тему об усыновлении – прим. ред.) сами для себя. Не начали работать в этом направлении. Ибо для этого, кроме слов, нужно понимать всю ту ответственность, которую ты берешь на себя, и быть готовым. Готовы ли мы к ней? Мы не знаем. Потому эта тема сейчас на паузе", - пояснил продюсер.
Отметим, Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая замужем уже около 10 лет. За время брака у них родилось двое детей. Их первый общий сын Иван появился на свет 18 февраля 2017 года. А 19 августа 2021 родился Даниил, второй сын супругов.
Напомним, ранее Юрий Горбунов раскрыл подробности личной жизни друга Александра Пономарева. Продюсер рассказал о третьем браке певца.
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