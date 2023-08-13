Жена Дмитрия Гордона в романтичном платье сходила на свидание с мужем

Жена известного интервьюера Дмитрия Гордона, журналистка Олеся Бацман, восхищала общими кадрами с мужем.

На своей странице в Instagram жена Гордона поделилась общими фото и рассказала, как они проводят время. Так, на днях звездные супруги посетили театр им. Ивана Франко в Киеве.

"Любимый Театр имени Франко. Украинская классика - "Конотопская ведьма". В зале яблоку негде упасть. Звонки на спектакль чередовались с воздушными тревогами. Под руководством Дмитрия Богомазова главный украинский театр процветает. Несмотря на войну люди идут в театр. Спектакль, кстати, прекрасный, совершенно новое прочтение. Искренне советую, сходите. Но билеты берите заранее", — посоветовала подписчикам Бацман.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Для совместного выхода в свет Олеси выбрала романтический образ – изысканное длинное платье белого цвета с ярким цветочным принтом и лаконичные туфли. Волосы жена Гордона собрала в аккуратный хвост.

На одном из фото Олеси порадовала поклонников тем, как Дмитрий, присев на корточки, делал хороший кадр для жены в стенах театра.

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

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