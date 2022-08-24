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Жена Дмитрия Гордона в вышиванке очаровала исполнением "Козацькому роду нема переводу"

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Жена Дмитрия Гордона в вышиванке очаровала исполнением "Козацькому роду нема переводу"

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Жена ведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман имеет прекрасный голос, который ранее уже демонстрировала.

Жена Дмитрия Гордона Олеся Бацман ко Дню Независимости Украины сделала поклонникам музыкальный подарок.

На странице в Instagram Бацман поделилась черно-белым видео, на котором предстает в вышитой рубашке. Ролик был снят на звукозаписывающей студии. В видео Алеся исполняет композицию "Козацькому роду нема переводу".

Как призналась знаменитость, эту песню она любит еще со школьных лет:

"Пели мы его в ансамбле "Малинова криниця" под руководством женщины-огня Ольги Григорьевны Янковой. Сегодня эта песня обрела новую жизнь и новый смысл, сегодня я ее пою по-другому. Потому что сегодняшние украинские казаки – это уже не древние предки, а наши близкие люди из крови и плоти, каждый день защищающие нас на передовой. Эта песня для них. Берегите себя, ребята, берегите Украину! Возвращайтесь с Победой! С Днем независимости, моя Украина!" – подписала видео Бацман.

Поклонники ведущей, в свою очередь, отметили ее красивый тембр: "прекрасное исполнение! Вы талант", "невероятно красивое исполнение", "я могу слушать это вечно".

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