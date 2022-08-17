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Жена Гордона похвасталась семейной идиллией с мужем

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Жена Гордона похвасталась семейной идиллией с мужем

Дмитрий Гордон с женой / Фото: instagram.com/gordondmytro

Жена украинского ведущего Дмитрия Гордона – журналистка Алеся Бацман – показала романтическое фото с мужем.

Журналистка Алеся Бацман похвасталась семейной идиллией с мужем, ведущим Дмитрием Гордоном.

В своем Instagram любимая знаменитости опубликовала романтический снимок. На фото запечатлены счастливые Алеся и Дмитрий. Супруги решили воспроизвести легендарную сцену из фильма "Титаник", где Джек стоит позади Роуз и держит ее за руки.

Таким же образом на фото позировали и Дмитрий с Алесей. Ведущий стал позади любимой и держал ее за руки, поднятые вверх.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / © instagram.com/alesiabatsman
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

В комментариях под постом поклонники супругов просто засыпали их комплиментами. Они отметили, что Алеся и Дмитрий идеальная пара:

  • Вы отличная пара!
  • Три солнца!
  • Красивая пара!

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