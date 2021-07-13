Жена и дочь Уилла Смита лишились своих волос и стали лысыми

Джада Пинкетт-Смит призналась, что это была идея дочери.
Жена голливудского актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит и их дочь Уиллоу не прекращают удивлять поступками.
На этот раз родственницы решились на радикальные изменения во внешности. Так, Джада и Уиллоу полностью лишились волос на голове и стали лысыми. О новом образе мама и дочь сообщили на своих страницах в Instagram.
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Как рассказала Пинкетт-Смит на такой решительный шаг ее подвела дочь.
"Уиллоу заставила меня это сделать, потому что пришло время", — объяснила 49-летняя знаменитость.
В свою очередь ее дочь так прокомментировала их образы:
"Подарок чистый, когда он дан от сердца нужному человеку в нужное время и в нужном месте, и когда мы ничего не ожидаем взамен", — отметила Уиллоу.
Напомним, ранее жена и дочь Уилла Смита признались во влечении к женщинам. Жена актера заметила, что в юности несколько раз влюблялась в женщин, а потом еще несколько раз чувствовала подобное влечение.