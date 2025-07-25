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Жена Никитина попозировала с их подросшими дочерьми и удивила сходством: "Как сестрички"
Горбачева поделилась результатом фотосессии с подростками.
Бывшая певица, блогерша и духовная наставница Ольга Горбачева поделилась с поклонниками трогательным семейным моментом.
Вместе с дочерьми от продюсера Юрия Никитина — 19-летней Полиной и 11-летней Серафимой — артистка устроила фотосессию под открытым небом на живописной локации. На опубликованных кадрах мама с дочками позируют в легких платьях среди зеленого луга. В частности, Ольга со старшей дочерью выбрали длинные платья пастельных оттенков, а младшая — короткое.
"Те, кто идут впереди, будут помнить тех, кто шли позади..." — прокомментировала снимки Ольга, напомнив о важности семейных ценностей.
В комментариях фолловеры восхищаются красотой семьи и той энергией, которую излучают мать и дочери.
Бог вас любит — таких два шикарных комплимента подарил
Вы выглядите прекрасно, как сестрички
Как же вы прекрасны, так любо посмотреть
Напомним, недавно Юрий Никитин оказался в эпицентре скандала. Продюсера обвинил его коллега Вадим Лисица в слишком долгом пребывании за границей и раскритиковал его деятельность.