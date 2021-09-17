Жена Остапчука в элегантном платье с глубоким декольте очаровала образом

Наряд изрядно хорошо смотрелся на Кристине.

Жена украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая недавно рассказала, видится ли она с детьми мужа, очаровала своим элегантным образом.

Кристина на днях побывала на церемонии вручения National Bloggers Awards. На мероприятие звезда надела черное элегантное платье с глубоким декольте, которое изрядно подчеркнула ее стройную фигуру. Кристина и сама признается, что наряд ей к лицу. В этом платье она чувствовала себя "звездой Голливуда".

Кристина Горняк в черном платье / instagram.com/kristygor

"В своем шикарном вечернем платье, которое мне идеально подошло, хоть и было сшито без единой примерки (представляете, что такое бывает?), А только по меркам, я чувствовала себя звездой Голливуда! Корсет и перчатки из камней Swarovski добавили еще больше блеска этому вечеру! " — поделилась Кристина.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / instagram.com/kristygor

Кроме этого, на днях звезда устроила вечеринку в честь официального запуска своего собственного мотивационного проекта ORA.

Для этого мероприятия Кристина выбрала не менее эффектный наряд. Звезда красовалась в красном элегантном платье, которое явно было ей к лицу. Также знаменитость дополнила свой образ легким макияжем.

Кристина Горняк в красном платье / instagram.com/kristygor

Напомним, своим луком на National Bloggers Awards удивила и alyona alyona. Алена надела черный костюм с широкими брюками и пиджаком с вырезами на руках, а под него — короткий топ.

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