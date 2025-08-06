Жена Виктора Павлика растрогала прогрессом в лечении 4-летнего сына от задержки речи

Виктор Павлик с женой и сыном / © instagram.com/repyahovakate

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Жена украинского певца Виктора Павлика - блогерша Екатерина Репьяхова - растрогала прогрессом в лечении 4-летнего сына.

Дело в том, что у маленького Миши задержка речи. Родители это заметили, когда ему было почти два года. С тех пор они начали лечение. И вот, прошло более двух лет, и Екатерина Репьяхова рассказала о значительном прогрессе. Миша начинает говорить. Более того, мальчик произносит осознанные фразы.

"Два года и два месяца. От тишины до осознанных фраз в контексте, с пониманием происходящего... Каждый день - шаг. Каждый взгляд - надежда. Каждое слово - маленькое чудо", - поделилась блогерша.

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Сначала Екатерина Репьяхова очень волновалась и расстраивалась. Но в конце блогер поняла, что у каждого свой путь. Поэтому, она прекратила что-то ожидать от сына, а просто помогала ему и поддерживала. Наконец, это все дало результат, и Миша наконец-то заговорил.

"У каждого свой путь. Наш именно такой. И я благодарна за него. Без ожиданий. Без требований. Только любовь. Потому что самое важное приходит тогда, когда ты уже не ожидаешь, а просто живешь", - добавила блогерша.

Напомним, недавно и сама жена Виктора Павлика обращалась к врачам. Екатерина Репьяхова призналась, что у нее есть опухоль в груди. Поэтому, блогерша обследовала свой организм.