Актриса из сериала "Ходячие мертвецы" Келли Мак умерла в возрасте 33 лет

Келли Мак / © Getty Images

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Американская актриса Келли Мак, которая запомнилась своим появлением в сериале "Ходячие мертвецы", умерла.

Артистка ушла из жизни 2 августа, о чем пишет People. На момент смерти знаменитости было всего 33 года. Отмечается, что жизнь молодой Келли Мак забрала тяжелая болезнь, а именно глиома центральной нервной системы.

Впоследствии родные актрисы тоже подтвердили ее смерть. В посте на официальной странице Келли в Instagram близкие почтили память артистки и отметили, что она мирно ушла из жизни в окружении семьи.

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"С грустью сообщаем о смерти нашей дорогой Келли. Такой яркий, ярый свет перешел в потустороннее, куда мы все в конце концов должны попасть", - говорится в посте семьи актрисы.

Келли Мак

Отметим, Келли Мак за время своей карьеры сыграла 35 ролей. Также на счету артистки есть пять продюсерских работ. Кроме того, актриса активно снималась в рекламных роликах. Она не только играла в экране, но и демонстрировала свой талант в озвучивании.

Напомним, недавно в семье украинской певицы Ирины Билык случилось горе. Умер родной брат исполнительницы, у которого было психическое расстройство.