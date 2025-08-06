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Актриса из сериала "Ходячие мертвецы" Келли Мак умерла в возрасте 33 лет
Келли Мак умерла 2 августа. Уже известна причина ее смерти.
Американская актриса Келли Мак, которая запомнилась своим появлением в сериале "Ходячие мертвецы", умерла.
Артистка ушла из жизни 2 августа, о чем пишет People. На момент смерти знаменитости было всего 33 года. Отмечается, что жизнь молодой Келли Мак забрала тяжелая болезнь, а именно глиома центральной нервной системы.
Впоследствии родные актрисы тоже подтвердили ее смерть. В посте на официальной странице Келли в Instagram близкие почтили память артистки и отметили, что она мирно ушла из жизни в окружении семьи.
"С грустью сообщаем о смерти нашей дорогой Келли. Такой яркий, ярый свет перешел в потустороннее, куда мы все в конце концов должны попасть", - говорится в посте семьи актрисы.
Отметим, Келли Мак за время своей карьеры сыграла 35 ролей. Также на счету артистки есть пять продюсерских работ. Кроме того, актриса активно снималась в рекламных роликах. Она не только играла в экране, но и демонстрировала свой талант в озвучивании.
Напомним, недавно в семье украинской певицы Ирины Билык случилось горе. Умер родной брат исполнительницы, у которого было психическое расстройство.