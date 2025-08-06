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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Какой погоды ожидать в Украине 6 и 7 августа: прогноз синоптика

Сегодня, 6 августа, Украина будет пересекать холодный атмосферный фронт.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Летняя погода

Летняя погода / © iStock

Жителям запада, севера и центра в среду, 6 августа, следует ожидать дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и град. На юге будет сухая погода .

Об этом сообщила синоптики Наталья Диденко.

Как отмечает специалист, завтра, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта. Поэтому почти всюду будет без осадков. Температура воздуха снизится на несколько градусов, а именно:

  • на западе — +20+24

  • на севере - +22+26

  • в центре - +24+29

  • на востоке — +26+32

  • на юге - +30 +33 градуса.

«В Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса», — пишет Диденко.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в среду, 6 августа, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.

Грозы ждут жителей Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областей ночью, а также Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областей днем. Местами – град и шквалы 15-20 м/с.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности первый (желтый).

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