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Какой погоды ожидать в Украине 6 и 7 августа: прогноз синоптика
Сегодня, 6 августа, Украина будет пересекать холодный атмосферный фронт.
Жителям запада, севера и центра в среду, 6 августа, следует ожидать дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и град. На юге будет сухая погода .
Об этом сообщила синоптики Наталья Диденко.
Как отмечает специалист, завтра, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта. Поэтому почти всюду будет без осадков. Температура воздуха снизится на несколько градусов, а именно:
на западе — +20+24
на севере - +22+26
в центре - +24+29
на востоке — +26+32
на юге - +30 +33 градуса.
«В Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса», — пишет Диденко.
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в среду, 6 августа, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.
Грозы ждут жителей Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областей ночью, а также Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областей днем. Местами – град и шквалы 15-20 м/с.
В ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности первый (желтый).