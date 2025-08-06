Какой погоды ожидать в Украине 6 и 7 августа: прогноз синоптика

Летняя погода / © iStock

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Жителям запада, севера и центра в среду, 6 августа, следует ожидать дожди с грозами, возможны сильные ливни, шквалы и град. На юге будет сухая погода .

Об этом сообщила синоптики Наталья Диденко.

Как отмечает специалист, завтра, 7 августа, Украина уже окажется в тылу этого атмосферного фронта. Поэтому почти всюду будет без осадков. Температура воздуха снизится на несколько градусов, а именно:

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на западе — +20+24

на севере - +22+26

в центре - +24+29

на востоке — +26+32

на юге - +30 +33 градуса.

«В Киеве 7 августа будет сухая солнечная погода с комфортной температурой воздуха +24 градуса», — пишет Диденко.

Ранее Укргидрометцентр сообщал, что в среду, 6 августа, в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. Регионы накроют грозы, град и шквалы.

Грозы ждут жителей Хмельницкой, Житомирской, Винницкой областей ночью, а также Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской областей днем. Местами – град и шквалы 15-20 м/с.

В ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности первый (желтый).