Жена Виктора Павлика вспомнила знакомство с певцом: "Приехала к нему на концерт"

28-летняя блогерша вспомнила, как удачно посетила концерт будущего мужа в Николаеве.
Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, как состоялось ее знакомство со звездным мужчиной.
В своем Instagram блогерша решила ответить на вопросы своих подписчиков. Да, кто-то из поклонников поинтересовался, как девушка встретилась с Павликом. В ответ Екатерина припомнила, как на одном из концертов привлекла внимание исполнителя.
"Приехала к нему на концерт в Николаев. Наши номера в отеле оказались соседними. Я на концерте подарила большой букет цветов, а затем в отеле случайно встретились. Виктор Франкович меня узнал", — рассказала Репяхова.
Как ранее рассказывала Екатерина, с самого детства она была поклонницей певца, поэтому старалась не пропускать ни одного его концерта. Во время судьбоносной встречи девушка ошеломила Павлика и покорила его сердце.
Напомним, недавно Екатерина Репяхова попала в неприятности — блогерша трижды оштрафовали.
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