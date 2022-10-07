Жена Виктора Павлика вспомнила знакомство с певцом: "Приехала к нему на концерт"

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова рассказала поклонникам, как состоялось ее знакомство со звездным мужчиной.

В своем Instagram блогерша решила ответить на вопросы своих подписчиков. Да, кто-то из поклонников поинтересовался, как девушка встретилась с Павликом. В ответ Екатерина припомнила, как на одном из концертов привлекла внимание исполнителя.

"Приехала к нему на концерт в Николаев. Наши номера в отеле оказались соседними. Я на концерте подарила большой букет цветов, а затем в отеле случайно встретились. Виктор Франкович меня узнал", — рассказала Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Как ранее рассказывала Екатерина, с самого детства она была поклонницей певца, поэтому старалась не пропускать ни одного его концерта. Во время судьбоносной встречи девушка ошеломила Павлика и покорила его сердце.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

Напомним, недавно Екатерина Репяхова попала в неприятности — блогерша трижды оштрафовали.

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