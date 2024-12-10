Жена Влада Ямы показала, как их сын отпраздновал 9-летие за границей

Хореограф Влад Яма и его жена Лилия похвастались, как поздравили сына с днем рождения в США, где они проживают во время войны.

Так, на днях Леону исполнилось 9 лет. По этому случаю супруги затеяли для мальчика тематическое празднование. Вероятно, мальчик является фанатом футбола, поэтому Ямы преподнесли для него соответствующий сюрприз. И в сторис Лилия показала, как именинник с друзьями играл в футбол.

Сын Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Кроме того, во время необычной вечеринки компания Леона наслаждалась большим тортом, который тоже был декорирован под футбольное поле. В то же время, жена танцовщика показала, как они обустроили для сына праздничный уголок в соответствующем стиле.

Сын Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Сын Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Сын Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Также Лилия Яма показала архивное фото маленького именинника и публично поздравила его с праздником. В частности, назвала Леона очень сообразительным и креативным.

"В этом фото весь Лео. Рада, что ты именно такой. Увереный, со своей точкой зрения, креативный, умный и мудрый не по своим годам. Спасибо тебе за тебя, любим тебя", — написала жена Ямы.

Сын Влада Ямы / Фото: .instagram.com/liliya_yama

Напомним, недавно Лилия Яма делилась неожиданной новостью о пополнении в семье и показала их пушистую многодетную маму.

Читайте также: