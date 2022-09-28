Жена Владимира Остапчука резко ответила на вопрос, вместе ли они

В последнее время фанаты супругов Владимира Остапчука и Кристины Горняк обеспокоены тем, что у пары серьезные проблемы в отношениях и они на грани развода.

Так что поклонники обращаются к Остапчукам с просьбами, чтобы те наконец-то прокомментировали, все ли у них в порядке или между ними что-то произошло. В частности, в Instagram-stories у Кристины спросили, что между ними с Владимиром происходит и вместе ли они вообще.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Ответ Горняк был довольно резким. Жена Остапчука не стала на прямую комментировать, а решила завуалированно удовлетворить интерес поклонников.

Кристина отметила, что с самим Владимир вроде бы все хорошо, но посоветовала фанатам не забыть поздравить его с днем рождения.

"Вроде бы все хорошо. Жив, здоров, празднует день рождения. Не забудьте поздравить", — резко ответила жена Остапчука.

Фото: instagram.com/kristygor

Кстати, сама же Кристина в этом году публично не поздравляла Владимира с 38-летием. Хотя в прошлом году она была рядом с ним, в полночь вручила мужу торт именинника и подарила много воздушных шаров, на которых была надпись — "Люблю".

Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Отметим, в последнее время обеспокоены фанаты ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины озадачены слухами о том, что у пары все не так гладко в отношениях, как кажется. Эту информацию в своей программе "Слава ПРО" прокомментировал ведущий Слава Демин, который знает супругов лично. Слава подтвердил, что в отношениях Остапчука и Горняк действительно есть определенные проблемы, и они сейчас не живут вместе.

Сама же пара пока не комментирует свои отношения. Зато они прекратили в фотоблогах делиться общим контентом, как это активно делали раньше.

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