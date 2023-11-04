Жена Зинченко впервые показала лицо их трехмесячной дочери

Также стало известно имя девочки звездных супругов.

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, ведущая Влада Седан разместила серию снимков с дочерью и показала, как выглядит девочка.

В своем Instagram жена Зинченко растрогала нежной фотосессией с трехмесячной дочерью. На фото полностью видно лицо малыша. На кадрах девочка позирует у мамы в объятиях, а счастливая Седан нежно целует ребенка.

Кроме того, что Влада впервые показала лицо дочери, она рассекретила ее имя:

"Привет всем! Это Лея", – трогательно и коротко подписала фото Седан.

Влада Седан с дочерью / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

В комментариях активные пользователи принялись поздравлять супругов, реагировать на иностранное имя и сходство ребенка с отцом:

Красоточка! Пусть растет здоровенькая

Это только мне кажется, что маленькая Лея похожа на папу?

Какое красивое имя

Очень похожа на отца

Прекрасная малышка, имя очень красивое!

Влада Седан с дочерью / Фото: instagram.com/v.lada_sedan

Отметим, для семьи Зинченко это уже второй ребенок. Пара также воспитывает старшую дочь Еву. О рождении второго ребенка поклонники узнали в начале августа 2023 года. В настоящее время вся семья находится в Великобритании.

Напомним, недавно украинская певица Светлана Тарабарова тоже растрогала домашней фотосессией со старшей дочерью. К тому же артистка рассказала, на кого похож характер трехлетней Марии.

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