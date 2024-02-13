Звезда "Крепостной" сыграла роль в новом сериале от Netflix

Украинская актриса Елизавета Цилык, известная ролями в лентах "Крепостная" и "Навсегда-Навсегда", сообщила поклонникам радостную новость.

На своей странице в Instagram 25-летняя знаменитость призналась, что приняла участие в съемках британского сериала "Один день", котрый 8 февраля на Netflix, и поделилась кадрами. Так, актриса сыграла эпизодическую роль баристы в кафе.

Елизавета Целик в сериале. Фото: Instagram Елизаветы Целик

В публикации Цилык поблагодарила всех причастных к ее появлению в кадре. В частности, разным кастинг-менеджерам и продюсерам в Лондоне.

"Такая теплая и любимая моей душе эта история. С самого начала до конца. Сколько людей сделало свой вклад, чтобы этот момент состоялся", - прокомментировала актриса.

Елизавета Целик с главным актером сериала. Фото: Instagram Елизаветы Целик

Отметим, что этот мини-сериал Netflix снят по сюжету одноименного мирового бестселлера британского писателя Дэвида Николлса. Картина рассказывает о любви Эммы и Декса длиной в 20 лет.

К слову, это первый крупный иностранный проект в портфолио актрисы.

Напомним, в конце прошлого года известная украинская певица Мишель Андраде также сыграла роль в культовом сериале Netflix "Корона".

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