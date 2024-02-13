Курс валют на 14 февраля: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 14 февраля. По сравнению с предыдущим днем доллар США вырос на 23 копейки и составляет 38,12 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 38,12 (+23 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,12 (+32 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,51 (+7 коп.)

Ранее говорилось, что украинцы, похоже, начинают привыкать к стабильному курсу доллара: уже две недели колебания его стоимости на рынке заметны только специалистам. При этом население покупает наличную валюту невиданными темпами, по данным финансовых аналитиков, в январе был побит рекорд 11-летней давности.

Почему курс доллара почти прекратил снижаться, чего ожидать на текущей неделе, стоит ли вкладывать средства в валюту, что выгоднее: евро, доллар или другие варианты читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Читайте также: