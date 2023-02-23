Безработные в Украине могут получить по 100 тысяч: как получить деньги

Министерство социальной политики перезапустило программу "Рука помощи", которая направлена на помощь малоимущим людям в открытии собственного дела.

Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Там объяснили, что кредит беспроцентный и предоставляется на три года. Его можно вернуть двумя способами: либо одним платежом в течение 30 дней после истечения трехлетнего срока с даты его получения, либо досрочно, частями в соответствии с графиком, согласованным центром занятости.

Чтобы принять участие в программе:

нужно быть безработным или малообеспеченным

разработать бизнес-план

не иметь судимости

"Для получения такой помощи человек, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен обратиться в ближайший центр занятости. Там подать в созданную при центре занятости Комиссию по предоставлении помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семье заявление о предоставлении финансовой помощи, бизнес-план, справку о несудимости. Комиссия рассматривает документы и после заседания присылает претенденту на финансовую помощь письменное уведомление о принятом решении. Если решение положительное, человек должен создать юридическое лицо или зарегистрироваться как физическое лицо-предприниматель в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления", — отметили в Минсоцполитики.

Справка:

Программа "Рука помощи" Минсоцполитики разработала в 2016-2018 годах совместно со Всемирным банком. В пилотном режиме она была запущена во Львовской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Житомирской и Черниговской областях. Минсоцполитики сообщило, что за время действия программы 237 предпринимателей смогли завести собственное дело. После полномасштабного вторжения в Украину программу остановили, а теперь возобновили. Государство выделило на нее 9,6 млн. грн.

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