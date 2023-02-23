Безробітним в Україні роздадуть по 100 тисяч: як отримати гроші

Міністерство соціальної політики перезапустило програму "Рука допомоги", яка спрямована на допомогу малозабезпеченим людям у відкритті власної справи.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

Там пояснили, що кредит безвідсотковий і надається на три роки. Його можна повернути двома способами: або одним платежем впродовж 30 днів після закінчення трирічного строку від дати його отримання, або достроково, частинами відповідно до графіка, погодженого центром зайнятості.

Щоб взяти участь у програмі:

потрібно бути безробітним або малозабезпеченим

розробити бізнес-план

не мати судимості

"Для отримання такої допомоги людина, яка має бажання розпочати підприємницьку діяльність, має звернутися до найближчого центру зайнятості. Там подати до створеної при центрі зайнятості Комісії з питань надання допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї заяву про надання фінансової допомоги, бізнес-план, довідку про несудимість. Комісія розглядає документи і після засідання надсилає претенденту на фінансову допомогу письмове повідомлення про прийняте рішення. Якщо рішення позитивне, людина має створити юридичну особу чи зареєструватися як фізична особа-підприємець протягом 30 календарних днів з дати отримання повідомлення", – зазначили в Мінсоцполітики.

Довідка:

Програму "Рука допомоги" Мінсоцполітики розробило у 2016-2018 роках спільно зі Світовим банком. В пілотному режимі її запустили у Львівській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській і Чернігівській областях. Мінсоцполітики повідомило, що за час дії програми 237 підприємців змогли започаткувати власну справу. Після повномасштабного вторгнення до України програму зупинили, а тепер відновили. Держава виділила на неї 9,6 млн грн.

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