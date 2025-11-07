До конца года в Украине может подорожать популярный базовый продукт

В Украине может подорожать хлеб / © unsplash.com

Реклама

В Украине из-за отключения электричества может подорожать хлеб, однако пока производители на этот базовый продукт цены не подняли.

Об этом в комментарии Телеграф рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Алексей Пучков.

По словам эксперта, в Украине за последние 6 месяцев цены на ржаную муку выросли почти вдвое, на пшеничную — на 30%.

Реклама

В октябре произошла стабилизация цен на муку, что отсрочило подорожание хлеба.

Бывший исполнительный директор Всеукраинской ассоциации пекарей Елена Жукова убеждена, что цены на хлеб вырастут, поскольку меняется стоимость муки и возникают проблемы с электроэнергией.

По мнению экспертов, хлеб до конца года может подорожать на 10–15%.

«Я думаю, что само по себе повышение на 30% не очень возможно», — считает Алексей Пучков.

Реклама

Эксперты отмечают, что в настоящее время подорожание хлеба сдерживают крупные торговые сети, самостоятельно выпекающие его. Также все зависит от потребителей, все больше ориентирующихся на дешевые позиции.

Напомним, в Украине резко подешевел популярный овощ.