До конца года в Украине может подорожать популярный базовый продукт
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба из-за роста цен на муку и отключения электричества.
В Украине из-за отключения электричества может подорожать хлеб, однако пока производители на этот базовый продукт цены не подняли.
Об этом в комментарии Телеграф рассказал вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Алексей Пучков.
По словам эксперта, в Украине за последние 6 месяцев цены на ржаную муку выросли почти вдвое, на пшеничную — на 30%.
В октябре произошла стабилизация цен на муку, что отсрочило подорожание хлеба.
Бывший исполнительный директор Всеукраинской ассоциации пекарей Елена Жукова убеждена, что цены на хлеб вырастут, поскольку меняется стоимость муки и возникают проблемы с электроэнергией.
По мнению экспертов, хлеб до конца года может подорожать на 10–15%.
«Я думаю, что само по себе повышение на 30% не очень возможно», — считает Алексей Пучков.
Эксперты отмечают, что в настоящее время подорожание хлеба сдерживают крупные торговые сети, самостоятельно выпекающие его. Также все зависит от потребителей, все больше ориентирующихся на дешевые позиции.
