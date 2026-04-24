ДТЭК вместе с Banda среди претендентов международной премии Global Best of the Best Effie Awards 2025

Рекламное агентство Banda вместе с компанией ДТЭК стали претендентами международной премии Global Best of the Best Effie Awards.

Об этом говорится в сообщении Banda .

«Раз в год Effie Global выбирает самые эффективные кампании мира. В этом году в список претендентов попал наш кейс из ДТЭК. Кроме нас там всего 46 других кейсов со всего мира. Скоро жюри выберут финальных победителей. Так что ждем и держим кулачки!», - говорится в нем.

Отмечается, что Banda и ДТЭК попали в этот список за коллаборацию с Александром Усиком в рамках кампании Fight for Light.

Эта кампания была проведена для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме обстрелов и разрушений украинской энергетики.

В рамках кампании Усик неоднократно призывал мировое сообщество оказать помощь украинской энергетике.

Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова получил золотую награду Effie за кампанию "Свет держится", в которую были вовлечены самые известные бренды Украины.

