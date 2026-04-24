ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК разом з Banda серед претендентів міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards 2025

Рекламна агенція Banda разом з компанією ДТЕК стали претендентами міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards.

Коментарі

Про це йдеться в повідомленні Banda.

«Раз на рік Effie Global обирає найефективніші кампанії світу. Цього року в список претендентів потрапив наш кейс з ДТЕК. Крім нас там лише 46 інших кейсів з усього світу. Скоро журі оберуть фінальних переможців. Тож чекаємо і тримаємо кулачки!», - йдеться в ньому.

Зазначається, що Banda та ДТЕК потрапили в цей список за колаборацію з Олександром Усиком в рамках кампанії Fight for Light.

Ця кампанія була проведена для привернення уваги світової спільноти до проблеми обстрілів та руйнувань української енергетики.

В рамках кампанії Усик неодноразово закликав світову спільноту допомогти українській енергетиці.

Нагадаємо, в 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова отримав золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.

Коментарі (0)
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie