ДТЕК разом з Banda серед претендентів міжнародної премії Global Best of the Best Effie Awards 2025

Про це йдеться в повідомленні Banda.

«Раз на рік Effie Global обирає найефективніші кампанії світу. Цього року в список претендентів потрапив наш кейс з ДТЕК. Крім нас там лише 46 інших кейсів з усього світу. Скоро журі оберуть фінальних переможців. Тож чекаємо і тримаємо кулачки!», - йдеться в ньому.

Зазначається, що Banda та ДТЕК потрапили в цей список за колаборацію з Олександром Усиком в рамках кампанії Fight for Light.

Ця кампанія була проведена для привернення уваги світової спільноти до проблеми обстрілів та руйнувань української енергетики.

В рамках кампанії Усик неодноразово закликав світову спільноту допомогти українській енергетиці.

Нагадаємо, в 2025 році ДТЕК Ріната Ахметова отримав золоту нагороду Effie за кампанію "Світло тримається", у яку було залучено найвідоміші бренди України.