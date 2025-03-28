Гетманцев раскритиковал "Национальный кэшбек": проект "выдыхается"

Гетманцев о «Национальном кэшбеке» / © Фото из открытых источников

Реклама

Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что программа «Национальный кэшбек» стала неэффективной.

Об этом он написал в Telegram .

По его словам, хорошо разрекламированный проект постепенно выдыхается.

Реклама

Суммы начислений сокращаются два месяца подряд:

декабрь - 436 млн грн;

январь - 414 млн грн (-5,0%);

февраль - 384 млн грн (-7,2% к предыдущему месяцу и -11,9% к декабрю).

Количество людей, которые получат выплату, уменьшилось на 200 тыс. лиц. По подсчетам депутата, если поделить начисления на тех, кто их получит, получится по 120 гривен.

«Меньше, чем самый дешевый пакет мобильной связи. Из того, на что можно потратить – выбор небогат, со стоимостью коммуналки и билетом на поезд сравнивать нет смысла», – говорит Гетманцев.

Депутат отметил, что незначительный интерес к программе проявляет и отечественный производитель, в поддержку которого проект и был рассчитан. В этом месяце к программе присоединились 4 украинских производителя (теперь их 1760) и 4 тыс. видов товаров (всего доступны для начисления кэшбека – 373 тыс.).

"Очевидно, программа нуждается в модернизации, чтобы избежать дальнейшей потери имиджа или отмены", - подытожил Гетманцев.

Ранее эксперт спрогнозировал, какие продукты подорожают в Украине в 2025 году.

Читайте также: